Собянин: В Москве будет обновлено и создано более 1,5 тыс. детских площадок

В этом году в Москве появится более полутора тысяч детских и свыше 800 спортивных площадок. О развитии инфраструктуры активного отдыха рядом с домом рассказал в своём блоге мэр Сергей Собянин.

Так, в Некрасовке на улице 2-й Вольской создадут полноценный спорткластер, где разместятся турники и снаряды разного уровня сложности, а также теннисный корт, скейт-парк и большое многофункциональное поле, где зимой можно будет кататься на коньках.

В районах Ивановское, Вешняки и Южное Медведково появятся зоны с тренажёрами, полосами препятствий и фитнес-станциями "Русский ниндзя". А во Внукове и в Бабушкинском районе для детей сделают площадки, посвящённые авиационной тематике.

Кроме того, в Москве обустроят 17 игровых зон с познавательными интерактивными модулями: азбукой Морзе, музыкальными инструментами, электрическими лабиринтами. Например, в Бескудниковском районе будет театр теней, а в Ломоносовском - развивающий комплекс "Наукоград".