Берлин столкнулся с неожиданной проблемой из-за полчищ муравьев

С неожиданной проблемой столкнулись в Берлине. В немецкой столице - нашествие муравьев. Они забираются в дома, но главное - портят городскую инфраструктуру. Уже 2 месяца в одном из районов непрерывно горят фонари.

Насекомые поселились в распределительном щите и вызвали сбои в работе устройства. За столь долгий период выкурить незваных гостей почему-то никто так и не решился. Возможно, сотрудники коммунальных служб страдают инсектофобией.

В этой ситуации осталось только два варианта - или отключить освещение насовсем, или оставить включенным днем и ночью. Власти выбрали второе. Заявляют, что решают проблему, но как именно - не признаются.