Зрители ТВЦ продолжают собирать средства на лечение Богдана Зиновьева из ЛНР

"ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!". Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни также доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Наш следующий сюжет о 12-летнем Богдане Зиновьеве из Луганской народной республики. Мы рассказывали историю мальчика несколько недель назад. У Богдана - смертельный диагноз, сверхтяжёлая форма апластической анемии. Редкое заболевание, при котором костный мозг не вырабатывает клетки крови. Позади - трансплантация костного мозга. Но после пересадки иммунная система не может сразу заработать в полную силу - ребёнку срочно требуется поддержка специальным препаратом, который поможет защитить организм от опасных, жизнеугрожающих вирусов. Но стоит терапия очень дорого - почти 11 миллионов рублей. Благодаря вашей помощи удалось собрать значительную часть суммы, но чтобы купить лекарство и подарить Богдану заветную возможность вылечиться и покинуть больничные стены, требуется ещё почти четыре с половиной миллиона рублей.

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita продолжают сбор средств на лечение Богдана. Чтобы помочь, достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Для этого следует навести камеру вашего мобильного телефона на QR-код, расположенный на экране, перейти по ссылке, нажать кнопку "помочь" и следовать инструкции. Лечение нужно начать как можно скорее.

Из-за болезни Богдана не узнать: почерневшие ногти, одутловатое лицо - как будто чужие. Спортивный, подтянутый - таким он был все 12 лет, и к себе такому привык. А теперь... Теперь все по-другому. Осмотры, процедуры, анализы - почти год Богдан не выходил из больницы. Его жизнь спасают врачи.

"Никто не думал, что мы с таким столкнёмся. Он был здоровым: и родился, и развивался, и никогда ничем не болел. А тут резко раз - и всё", - говорит Екатерина Зиновьева, мама Богдана.

С шести лет Богдан занимается боксом. Упёртый, честолюбивый, смелый. Эти качества помогли мальчику быстро выйти в лидеры и стать гордостью городской команды. На синяки и внимания не обращали - разве бокс без них бывает? Но кровоподтёки появлялись в самых неожиданных местах и подолгу не проходили. Забили тревогу. Анализы оказались настолько плохими, что Богдана срочно госпитализировали. От диагноза холодело внутри. Приобретённая идиопатическая апластическая анемия. Сверхтяжёлая форма.

"Когда в Луганске поставили наш диагноз, не думали, что это всё настолько серьезно. Когда нас отправили в Москву, нам сказали, что нужно делать пересадку костного мозга, ну, конечно, нужно спасать ребёнка", - рассказывает мама Богдана.

Богдану назначили индивидуальный план лечения: гормональная, лучевая, химиотерапии.... Пересадка костного мозга дала надежду на полное выздоровление. Однако новой иммунной системе нужно время. Пока она не умеет справляться с инфекциями, мальчик уязвим.

"Мы хотим очень вернуться домой, чтобы ребёнок дальше ходил в школу. Также продолжал заниматься спортом, гулял с друзьями, был с семьёй. Но пока на данный момент мы не можем этого сделать, потому что мы находимся постоянно в клинике", - говорит Екатерина Зиновьева.

Один из злейших врагов - цитомегаловирус. Он может спровоцировать тяжелейшую пневмонию и даже вызвать отторжение костного мозга. То есть перечеркнуть сделанное. Для поддержки иммунитета мальчику требуется один единственный пока незарегистрированный препарат. Он баснословно дорогой. Стоит почти 11 миллионов рублей. Благодаря вам, нашим телезрителям, больше половины необходимой суммы удалось собрать, но порядка 5 миллионов еще не хватает.

"Хочу обратиться ко всем неравнодушным людям. Помогите нам в сборе средств на препарат, чтобы защитить сына от вируса", - говорит Екатерина Зиновьева.

Болезнь, конечно, добавила Богдану спортивной злости. Он показал стойкость, когда после химиотерапии заново учился ходить. Несмотря ни на что продолжал учиться. Мужественно терпел любую боль. Сдаваться не собирается и впредь. Характер не тот.

Ещё раз напомним - без угрозы для жизни Богдан может находиться только в больнице. Любая инфекция для мальчика смертельно опасна. Необходимое лечение специальным препаратом нужно начать как можно скорее. Сделать доброе дело просто - достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

РЕКВИЗИТЫ

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709, КПП: 784101001

Р/счет: 40703810638040005611

Банк получателя платежа: ПАО Сбербанк г. Москва

БИК: 044525225

К/счет: 30101810400000000225

Назначение платежа: помощь на лечение Богдана Зиновьева, программа 2299