В Кабардино-Балкарии селевой поток разрушил мост на федеральной дороге

Режим чрезвычайной ситуации введён в одном из районов Кабардино-Балкарии. Там сегодня ночью селевой поток разрушил мост на федеральной дороге, которая ведёт к Эльбрусу.

Груды песка и камней обрушились с гор и снесли опору переправы. В результате ЧП никто не пострадал. Людей эвакуировали в пункт временного размещения. Сейчас трасса перекрыта в обоих направлениях. По объездным дорогам движение также временно запрещено - в целях безопасности.

Сход селя в районе города Тырныауз продолжается. За ситуацией следят в оперативном штабе. По прогнозам синоптиков, ненастная погода в республике сохранится. В течение дня ожидаются затяжные ливни с градом и шквалистый ветер.