ВСУ подготовили резерв из обучавшихся у натовцев военных

Резерв в несколько десятков тысяч военнослужащих, прошедших обучение у иностранных специалистов, подготовили ВСУ. Об этом сообщил со ссылкой на источники координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По данным источников, ВСУ подготовили больше, чем 15 бригад, про которые ранее говорил Владимир Зеленский. Предположительно, общее число резервных войск - не менее 65 тысяч человек, приводит слова Лебедева РИА Новости.

Известно также, что резерв постоянно обучается новым методам ведения войны. Многих украинских военных иностранцы готовят к работе с беспилотными летательными аппаратами, к применению искусственного интеллекта при массированных атаках дронов.