Умерла председатель Верховного суда России Ирина Подносова

Сегодня, 22 июля, стало известно о смерти председателя Верховного суда России Ирины Подносовой. Ей был 71 год. В близком окружении сообщили ТАСС: "Ирина Подносова ушла из жизни после тяжелой болезни".

Она заняла этот пост весной прошлого года. Тогда в интервью Ирина Подносова заявила, что глобальных изменений в судебной системе не планируется. По ее словам, главные реформы были проведены в 90-е годы, когда вслед за изменением политической системы в стране были приняты фундаментальные законы, касающиеся судебной власти, которые обеспечили ее независимость.

По мнению Ирины Подносовой, главной задачей является снижение нагрузки на суды, которая в последние годы возросла из-за возросшего числа обращений граждан, что, в свою очередь, свидетельствует о доверии людей к судебной системе.