На космодроме "Восточный" установили ракету семейства "Союз"

На космодроме "Восточный" в Амурской области сегодня установили ракету семейства "Союз". На борту - научное оборудование и почти два десятка космических аппаратов.

К стартовому столу носитель отправился по рельсам. Специалисты закрепили корабль, накрыли защитным корпусом. В таком виде ракета простоит несколько дней - пуск запланирован на 25 июля.

"Союз" выведет на орбиту спутники "Ионосфера-М", которые помогают наблюдать за возмущением электро-магнитных полей Земли. Данные потом используют для прогнозирования природных явлений, в том числе ураганов и извержений вулканов.