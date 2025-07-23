Суд Гааги снял арест с активов "Газпрома"

Снят арест с активов "Газпрома" в Нидерландах. Решение принял окружной суд Гааги. Акции крупного газодобытчика Wintershall Noordzee и Gazprom International Projects были арестованы по искам украинских компаний "Славутич-инвест" и "Жнива".

Как пишет газета "Ведомости", украинские компании таким образом пытались получить компенсацию за свои активы, потерянные в результате боевых действий на Украине. "Славутич-инвест" принадлежали восемь земельных участков в Мелитополе, который осенью 2022 года вошел в состав России. Одесская "Жнива" арендовала 18 элеваторов в Запорожской и Херсонской областях, которые также вернули себе статус российских регионов.

По искам украинских фирм ранее суд признал "Газпром", "Газпром капитал" и Gazprom International "вторым я" России, с которого можно взыскать ущерб. Активы газового концерна были арестованы осенью 2024 года. Однако в суде Гааги позже решили, что раз Gazprom International рассматривается на Украине как единое целое с Россией, на него распространяется государственный иммунитет.