На Камчатке застрелили напавшего на туристку медведя

На Камчатке специалисты Охотнадзора отстрелили медведя, который напал на спящую в палатке туристку.

Медведя удалось отстрелить уже вечером того же дня, 18 июля. Зверь вернулся на место нападения. Инспекторы отследили его по размеру лапы и другим признакам, сообщил РИА Новости представитель регионального министерства лесного и охотничьего хозяйства.

Зверь был старый и больной: на вид ему было около 15 лет, зубы и шерсть в плохом состоянии. Слабое здоровье мешало зверю добывать пищу в нужном объеме, поэтому он пошел на нападение.

Инцидент произошел 18 июля в районе Мутновской ГеоЭС Елизовского района. Незарегистрированная группа установила лагерь без должной охраны и средств обороны от диких хищников. Ночью медведь пробрался в одну из палаток и напал на 43-летнюю спящую женщину. На крики выбежали другие отдыхающие и отогнали хищника.

Туристка получила укушенные раны и скальпированную рану затылочной области. Находившийся в лагере медик оказал первую помощь пострадавшей, затем ее прооперировали в Елизовской районной больнице и перевезли в краевую больницу. Сейчас женщина в сознании, но в стабильно тяжелом состоянии в реанимации.

Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Следственный комитет и прокуратура проверяют турфирму. Потенциальным виновникам грозит срок до 10 лет лишения свободы.