Новая загадочная смерть в британской королевской семье: Уильям и Гарри потеряли сестру

Новая странная смерть в британской королевской семье. Не успел народ оправиться после трагической смерти супруга леди Габриэллы Виндзор Томаса Кингстона в феврале прошлого года, как вновь поступили печальные новости.

14 июля в графстве Уилтшир была найдена мертвой в своем семейном доме 20-летняя троюродная сестра принцев Уильяма и Гарри Рози Рош. Что интересно, рядом с телом (как и в случае с Томасом) было обнаружено огнестрельное оружие, передает The Sun. Ее нашли мама и сестра, когда она собирала вещи, чтобы уехать с друзьями.

В коронерском суде Уилтшира и Суиндона было начато расследование, которое, что любопытно, было отложено до 25 октября. Местный коронер Грант Дэвис сообщил, что полиция "признала смерть не подозрительной и не выявила причастности третьих лиц". Официальная причина смерти не называется, но обстоятельства намекают на возможное самоубийство.

Рози принадлежала к роду баронов Фермой, ее бабушка - сестра матери принцессы Дианы.