Титул, предшествующий званию гроссмейстера, присвоил Совет Международной шахматной федерации Роману Шогджиеву. Десятилетний российский шахматист получил звание международного мастера, сообщается в Telegram-канале Федерации шахмат России.

Шогджиев уже устанавливал один мировой рекорд в возрасте 9 лет, 10 месяцев и 7 дней. Он стал самым юным игроком в истории, которому удалось получить балл международного мастера - почти на месяц раньше, нежели у предыдущего рекордсмена, аргентинского шахматиста Фаустино Оро. В заявлении ФШР сказано, что информация о достижении Романа будет направлена в книги рекордов Гиннесса и России.

Как сообщает ТВЦ, почти все свое время Рома посвящает шахматам – играет не меньше шести часов в день. А чтобы быть крепким и выносливым, легко выдерживать многочасовые партии, он также занимается плаванием и айкидо.