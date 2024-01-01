Собянин рассказал, как город заботится о природе при строительстве метро

Около электродепо "Столбово" высадят более 600 кустарников и деревьев. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Он рассказал о мерах экологической безопасности при строительстве метро.

"Наша задача — рационально использовать природные ресурсы. Причём как во время работ, так и при эксплуатации метрополитена. Для этого мы проводим экологический контроль мониторинга воздуха, подземных и поверхностных вод, анализ почвы. Все образцы исследуются в независимых лабораториях. Чаще всего такую проверку делают при проходке тоннелей, затрагивающей территории национальных парков или заповедных зон", - говорится в сообщении.

Строители после работ вывозят и утилизируют все отходы, в том числе грунт. Так, на станции "ЗИЛ" Троицкой линии для создания котлованов и оборотных тупиков потребовалось изъять порядка 400 тысяч кубометров земли.

Ранее Москва представила экологические инициативы на XI Невском экологическом конгрессе. В 2024 году в столице был принят закон "Об охране и использовании зелёного фонда в городе Москве".