Началось прощание с режиссером Юрием Карой

Сегодня, 22 июля, в Москве началось прощание с прославленным режиссером Юрием Карой. Грустное мероприятие проходит в Большом траурном зале Центральной клинической больницы (ЦКБ) №1. Одними из первых почтить память кинодеятеля прибыли его вдова Ирина и дочь Юлия. Известно, что последнее пристанище известный режиссер обретет на Троекуровском кладбище.

Напомним, Юрий Кара умер 17 июля в Ялте. В Крыму стояла страшная жара, режиссеру стало плохо, он вызвал скорую. Но, как утверждает приятель, помощи Юрий Викторович так и не дождался – его другу, который был рядом все это время, пришлось самому экстренно везти режиссера в местную больницу. Медики пытались его спасти, провели срочную операцию, но все их усилия оказались тщетны. Кинодеятеля сгубил обширный инфаркт.

Юрий Кара известен такими фильмами как "Мастер и Маргарита", "Королев", "Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным", "Воры в законе", "Завтра была война".