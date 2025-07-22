В Ярославской области стенка подъезда упала на ребенка

Уличная стена подъезда рухнула на ребенка в поселке Семибратово Ярославской области.

Инцидент произошел на улице Ломоносова, дом 4. На опубликованных в соцсетях кадрах можно увидеть, как подросток залез на крышу подъезда многоквартирного дома. Спускаясь, он ухватился за верх кирпичной стенки, которая не выдержала веса и рухнула вниз на ребенка. К счастью, он успел отпрыгнуть в сторону.

Ростовская межрайонная прокуратура начала проверку. Управление многоквартирным домом осуществляет ООО "Дом Эконом". УК на происшествие пока не отреагировала. Упавшая стенка так и лежит, ее восстановлением никто не занимается, пишет 76.Ru.