ФСБ задержала в трех регионах пособников киевских спецслужб

Масштабная операция ФСБ. Сотрудники ведомства задержали в трёх регионах пособников киевских спецслужб.

В Ярославской области взяли под стражу гражданку Украины, которая намеревалась устроить диверсию на одном из объектов железнодорожной инфраструктуры. Женщина собирала самодельное взрывное устройство по заданию украинских кураторов.

Ещё одно задержание прошло на территории ДНР. Радикал планировал убийство российского военнослужащего, передавал украинской стороне сведения о подразделениях наших Вооружённых сил, и пытался склонить пользователей соцсетей к терроризму.

В ходе операции ФСБ также задержан житель Липецкой области, причастный к поджогу пункта сбора гуманитарной помощи. Суд приговорил экстремиста к 14 годам лишения свободы в колонии строго режима.

Возбуждены уголовные дела по статьям "Приготовление к теракту", "Вовлечение в террористическую деятельность" и "Государственная измена". За них предусмотрено до 20 лет тюрьмы, а в отдельных случаях - пожизненное лишение свободы.