МИД закрыл въезд в Россию причастным к подготовке санкционных "пакетов" ЕС

МИД России расширил список представителей евроинститутов и стран-членов Евросоюза, которым запрещен въезд на территорию России. Это ответ на односторонние, нелегитимные с точки зрения международного права антироссийские санкции, указано в сообщении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства. МИД напоминает, что два очередных - 17-й и 18-й - санкционных "пакета" были утверждены Советом ЕС 20 мая и 18 июля.

Уточняется, что речь идет о сотрудниках силовых ведомств, государственных и коммерческих организаций, гражданах стран-членов Евросоюза и других западных государств, ответственных за оказание военной помощи Киеву. В черном списке также лица, причастные к организации блокады движения российских судов и грузов в Балтийском море и голосовавшие за антироссийские резолюции и законопроекты.

В заявлении МИД подчеркивается, что антироссийские враждебные акции не способны оказать какое-либо влияние на политику страны. Россия продолжит отстаивать свои национальные интересы, защищать новый справедливый миропорядок.