Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Турции

Прибывшие на отдых в Турцию туристы из России попали в ДТП. По дороге из аэропорта Антальи в Сиде машина потеряла управление и пробила ограждение. В салоне находились 33 россиянина, сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии.

По данным РСТ, обошлось без серьезных травм. Один из пассажиров госпитализирован для обследования и необходимых процедур. Остальных туристов отправили в отели.

Причины инцидента установят правоохранительные органы. В Союзе подчеркивают, что все туристы были застрахованы. Представители туроператора поддерживают с ними постоянную связь.