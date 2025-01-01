В Сахалинской области пройдет молодежный форум "ОстроVа"

Правительство Сахалинской области совместно с Федеральным агентством по делам молодёжи с 28 сентября по 05 октября 2025 года на территории Сахалинской области проводит ежегодный Всероссийский молодёжный форум "Остро Va" платформы "Росмолодёжь. Форумы".

В 2025 году главной темой форума станет профессиональное развитие молодёжи. Программа включает образовательную, атмосферную и экскурсионную части, а также грантовый конкурс от направления "Росмолодежь. Гранты".

В мероприятии примут участие школьники, студенты и работающая молодёжь из всех субъектов Российской Федерации. В рамках форума участники смогут получить бесценный опыт, завести полезные знакомства и поспособствовать своему личностному и профессиональному развитию.

Каждому претенденту необходимо зарегистрироваться в федеральной государственной автоматизированной информационной системе "Молодежь России" (myrosmol.ru) и подать заявку через платформу "Росмолодежь. Форумы" (events.myrosmol.ru) на мероприятие Всероссийский молодежный форум "ОстроVa" до 12.00 28 июля 2025 года.

Более подробная информация о форуме доступна на сайте https://ostrova-forum.ru.