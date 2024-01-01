Вернувшийся домой участник СВО захотел воевать за Киев

Участник СВО из Великого Новгорода захотел вступить в Русский добровольческий корпус (РДК)* и воевать на стороне Украины.

Военный вернулся домой и с января 2024 года пытался вступить в ряды террористов. В ряды РДК* он так и не вступил.

Своими действиями новгородец создал условия для совершения преступления по статье "Государственная измена". Но в итоге ему вынесли предостережение о недопустимости подобных действий, передает РИА Новости со ссылкой на УФСБ по региону.

*организация признана в России террористической и запрещена