Гороскоп на сегодня, 23 июля, для всех знаков зодиака

Овны

В небе – союз томного летнего Солнца и взрывного нетерпеливого Урана. Так что можно ожидать приток свежих идей и приятных неожиданностей.

Тельцы

В доме представителей этого знака сегодня будет пульсировать энергия — вы захотите что-то изменить, либо приедут нежданные гости. Постарайтесь уйти с работы пораньше.

Близнецы

День прекрасно подойдёт для знакомств и встреч: вы удивите собеседников своей лёгкостью и ясностью мысли. Также сегодня могут прийти классные идеи.

Раки

Ваша финансовая интуиция работает отлично: вы найдёте товар со скидкой или поймёте, куда вложить деньги. День также хорош для заработка в интернете.

Львы

Уран добавит интриги: возможно, вам захочется попробовать что-то новое — от стиля в одежде до жизненного решения. Не бойтесь экспериментировать!

Девы

Вы настроены на волну мудрости: могут приходить ответы на вопросы, которые вас беспокоят. Прислушивайтесь и присматривайтесь к знакам Вселенной.

Весы

Вас могут добавить в новый чат, позвать в интересную тусовку, предложить спонтанную встречу. Не отказывайтесь — звёзды шепчут, что будет полезно.

Скорпионы

Ваш авторитет и популярность на пике: ожидаются новые предложения и возможности проявить себя. Покажите, что вы умеете мыслить нестандартно.

Стрельцы

Сегодня особенно хорошо впитываются знания, так что можно учиться, читать, слушать лекции. Также у вас появится идея, куда отправиться в поездку.

Козероги

Финансовые темы потребуют гибкости: возможно, придётся действовать не так, как вы привыкли. Будьте открыты новому, это приведет к получению выгоды.

Водолеи

Уран принесет ветер перемен в вашу личную жизнь — лёгкий, вдохновляющий и игривый. Отбросьте старые обиды, дайте себе шанс на счастье.

Рыбы

На работе появится возможность применять искусственный интеллект или новую программу. Используйте, и у вас останется время на летние радости.