Кейт Миддлтон и принц Уильям выступили с совместным заявлением после новости о разводе

Слухи о разводе Кейт Миддлтон и принца Уильяма вспыхнули с новой силой весной. Журналистам удалось узнать, что сын Карла III нанял адвокатов, которые защищали интересы принцессы Дианы во время расторжения брака с тогда еще принцем Чарльзом.

Королевские сплетники компетентно заявляют, что муж не верен принцессе Уэльской. Мол, с разрешения отца он привел во дворец ненавистную Кейт Миддлтон маркизу Чамли.

Тем не менее, будущие король и королева делают все возможное, чтобы на публике демонстрировать полную семейную идиллию. Так, после новости о разводе Кейт Миддлтон и принц Уильям выпустили совместное заявление. В своем официальном аккаунте в запрещенной социальной сети "Инстаграм" пара опубликовала свежую фотографию старшего сына Джорджа. Дело в том, что будущему монарху исполнилось 12 лет.

"С 12-ым днем рождения, принц Джордж!" - коротко подписали снимок Кэтрин и Уильям.

(Смотреть фото на сайте ТВ Центр)

В комментариях многочисленные подписчики рассыпались в комплиментах и поздравлениях имениннику. Некоторые фанаты не могут поверить, что Джорджу исполнилось уже 12 лет. Говорят, старший наследник является самым дисциплинированным из всех детей Кейт Миддлтон и принца Уильяма.