В Москве прошел круглый стол, посвященный закону о работе иностранных маркетинговых организаций

Важность ограничения деятельности зарубежных исследовательских компаний обсудили сегодня в Общественной палате в Москве. Там прошёл круглый стол, посвящённый недавно принятому закону, регулирующему деятельность иностранных маркетинговых организаций в нашей стране.

На протяжении 20 лет на основе получаемых данных они формировали полное представление о гражданах России и могли манипулировать соответствующими сведениями в пользу Запада. Теперь процесс сбора и обработки информации станет более прозрачным, что позволит повысить безопасность и защитить национальные интересы страны.

"Самое главное, что у нас уже есть возможность заменить эти компании нашими отечественными аналитиками и исследователями. Здесь в рамках Общественной палаты мы создали координационный совет, куда входит достаточно большое количество компаний, которые занимаются маркетинговыми исследованиями, социологическими исследованиями. Мы их здесь объединили. В общем, наши компании говорят о том, что они вполне самостоятельно могут изучать в любом направлении состояние нашего общества", - рассказал председатель комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций ОП РФ Рифат Сабитов.