Зеленский назвал состав украинской делегации на переговорах с Россией

Состав украинской делегации на переговорах с Россией назвал Владимир Зеленский. Как сообщил глава киевского режима в Telegram-канале, переговорщиков возглавит секретарь Совета национальной безопасности и обороны, бывший министр обороны Украины Рустем Умеров.

По словам Зеленского, он поручил сформировать делегацию для переговоров с российской стороной. В ее состав войдут представители разведки, министерства иностранных дел и офиса президента страны.

Днем ранее турецкие СМИ сообщили, что третий раунд российско-украинских переговоров может состоятся в среду-четверг в Стамбуле. 22 июля с таким же заявлением выступил украинский лидер, заявив, что это он "инициирует" продолжение встреч в Стамбуле.