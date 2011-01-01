Собянин: Модернизация двух корпусов ГКБ имени Вересаева завершится в этом году

Реконструкция корпусов нового родильного дома и центра женского здоровья в ГКБ имени Вересаева будет завершена, к концу этого года. Сейчас реализация проекта находится на завершающей стадии. Об этом в своем личном блоге рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. В отремонтированных корпусах появится новейшее медицинское оборудование. Высокотехнологичные операционные и палаты повышенной комфортности.

Просторные кабинеты, палаты, комфортные зоны ожидания и многофункциональные пространства. Несмотря на то, что на территории больницы имени Вересаева пока идёт стройка, изменения уже заметны. Реконструкция роддома и центра женского здоровья на финишной прямой. С их открытием завершится создание полного комплекса медпомощи, начиная от профилактики лечения и заканчивая планированием беременности и родов.

"У нас завершены все работы по конструктиву здания, то есть заменены плиты перекрытия, порядка 400 квадратов. Поменяли прозрачные конструкции, это окна, основной фасад заменили, остались только витражи. И подготовили объект к монтажу инженерных сетей", - сообщил Леонид Чирятьев, начальник управления капитального строительства ГБУ "Дирекция развития объектов здравоохранения г. Москвы".

Причем, все строительные работы проводятся так, что практически не оказывают влияния на текущую деятельность больниц. По завершении реконструкции корпуса будут соответствовать современным стандартам московской медицины. В них появится новейшее высокотехнологичное оборудование для диагностики и лечения. Намного комфортнее станут и условия для пациентов и врачей.

"Здесь у нас есть многопрофильная больница, роддом и на территории еще есть центр женского здоровья. Создаётся кластер по материнству и родовспоможению в условиях одного пространства. Все риски, которые могут быть, сопровождение в родах и вообще, они все решаются в условиях одной больницы", - отметил Игорь Парфёнов, главный врач ГКБ им. Вересаева.

С корпусами больницы Вересаева здание соединяет подземный переход, при необходимости это значительно ускорит перемещение пациентов между отделениями.

"Всего здесь сделают семь разнопрофильных операционных, в том числе высокотехнологичных. Оснастим здание новейшей техникой: аппаратами УЗИ, рентгеновским аппаратом типа С-дуга, реанимационным, гинекологическим, хирургическим и прочим медицинским оборудованием. Размещение роддома на территории крупной многопрофильной больницы поможет использовать все имеющиеся медицинские ресурсы для матерей и новорождённых", - сообщил Собянин.

Как и во всей больнице, в обновлённом корпусе внедрят принцип "цифровой клиники" – медицинская документация будет вестись в электронном виде. Это обеспечит совместный круглосуточный онлайн-доступ специалистов к данным пациентов.

"В родильном доме созданы будут все условия для взаимодействия с другими врачебными специальностями. Если будущей маме понадобится хирург, терапевт, кардиолог, уролог, невропатолог, все это будет тут же обеспечено. Любая консультационная служба. Это тоже наше будущее", - рассказала Оксана Иванова, заместитель главного врача по работе с филиалами акушерско-гинекологического профиля больницы имени Вересаева.

Начиная с 2011 года, в Москве было построено более 175 городских, федеральных и частных объектов здравоохранения. В планах на ближайшие два года – завершение строительства еще порядка 20 объектов городской системы здравоохранения, включая 4 больничных корпуса, 8 поликлиник, 2 подстанции скорой медицинской помощи.