Беспилотник, электрокар и девайс для сна. Российские школьники стали чаще подавать заявки на изобретения. Только за этот год подростки зарегистрировали почти 14 заявок. Наибольшую активность проявляют юные таланты из Москвы, а также Санкт-Петербурга и Саратовской области. Запатентовать свои идеи начинающим инженерам просто. Главное - придумать то, что будет востребовано.

В школьной мастерской гудят станки, а на столах вместо учебников - чертежи и 3D-модели. В такой атмосфере инженерного творчества ученики московской школы спроектировали и собрали своими руками прототип электрокара.

"В 10 классе каждый из ребят должен выбрать для себя проект. Это может быть какой-то беспилотник, может быть настольная игра, может быть автомобиль. Три года назад у нас собралась группа ребят, которые подошли к мне с предложением сделать свой автомобиль", - рассказал Андрей Кравчук, преподаватель школы 491.

Это полноценный автомобиль, созданный с нуля в рамках учебного процесса. Начали с проектирования прочной рамы и подбора деталей, затем вместе с учителем разработали дизайн и вручную выклеили кузов из легкого стеклопластика.

Хотя созданные электрокары останутся в школе как экспонаты и учебные пособия для следующих поколений, они доказывают: границы возможного для увлеченных школьников с необходимым оборудованием практически не существуют. А когда у таких талантливых подростков рождается по-настоящему уникальная идея, они могут запатентовать ее. Подать заявку на регистрацию своего изобретения или полезной модели сейчас проще простого - через портал Госуслуг.

"Если юному изобретателю уже более 14 лет, то ему не требуется одобрение со стороны родителей или опекунов. Для школьников действуют очень серьезные скидки и можно не платить до 90% от общей стоимости пошлины", - рассказал Юрий Зубов, руководитель федеральной службы по интеллектуальной собственности.

С 2022 года в Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило уже 59 заявок от российских школьников. И на треть уже получены патенты. Среди них и изобретение Александры. Сейчас она студентка, но работать над устройством управления сном начала еще в 15 лет.

"Устройство помогает пользователю быстрее засыпать, пробуждаться сразу готовым к работе, а также избежать негативных последствий заболевания сонного апноэ", - рассказала Александра.

Это настоящий цифровой "сомнолог", использующий передовую технологию бинауральной стимуляции. Устройство генерирует особые сенсорные сигналы, воздействующие прямо на кору головного мозга, чтобы мягко перевести сон из поверхностной первой стадии во вторую, более глубокую.

Подобные изобретения - лишь начало большого пути. Так рождается новое поколение инженеров, готовых создавать будущее России.