История с нападением на сотрудников полиции в московском ТЦ получила продолжение

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении двух девушек, которые напали на сотрудников полиции в торговом центре "Авиапарк". Дамы решили покурить прямо в здании.

Администратор вызвал наряд. Встреча с полицейскими закончилась дракой. Девушки буквально набросились на них. Как оказалось, виновницы происшествия – сестры Анжела и Альбина Осиновские - бывшие гимнастки олимпийской сборной Украины.

Правда, большую популярность они получили благодаря эротическому контенту в интернете, а не спортивным достижениям.