История с нападением на сотрудников полиции в московском ТЦ получила продолжение

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении двух девушек, которые напали на сотрудников полиции в торговом центре "Авиапарк". Дамы решили покурить прямо в здании.
Администратор вызвал наряд. Встреча с полицейскими закончилась дракой. Девушки буквально набросились на них. Как оказалось, виновницы происшествия – сестры Анжела и Альбина Осиновские - бывшие гимнастки олимпийской сборной Украины.
Правда, большую популярность они получили благодаря эротическому контенту в интернете, а не спортивным достижениям.
"С фигурантами проведены следственные действия. Им предъявлено обвинение. Продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательной базы", - рассказала Юлия Иванова, руководитель пресс-службы столичного СК.