Сообщника мошенников задержали в Москве

Полиция задержала сообщника мошенников, который забрал у пожилой москвички более 13 миллионов рублей. Аферисты обманом заставили пенсионерку передать курьеру деньги.
69-летней женщине позвонили лжепредставители банка и полиции. Которые сообщили, что все её накопления пытаются снять. И дали указания, следуя которым потерпевшая в течение 4 дней должна была передать деньги нужному человеку.
Позднее женщина догадалась, что общалась с аферистами. А курьер был их сообщником. И обратилась в полицию.
"Сотрудники полиции на Люблинской улице задержали подозреваемого: 29-летнего ранее судимого жителя Ростовской области. По версии следствия, он четырежды приходил к потерпевшей и забирал у нее каждый раз по 2,5 миллиона рублей. После чего переводил их своим кураторам. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Фигурант заключен под стражу", - сообщил Владимир Васенин, начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве.