Сообщника мошенников задержали в Москве

Полиция задержала сообщника мошенников, который забрал у пожилой москвички более 13 миллионов рублей. Аферисты обманом заставили пенсионерку передать курьеру деньги.

69-летней женщине позвонили лжепредставители банка и полиции. Которые сообщили, что все её накопления пытаются снять. И дали указания, следуя которым потерпевшая в течение 4 дней должна была передать деньги нужному человеку.

Позднее женщина догадалась, что общалась с аферистами. А курьер был их сообщником. И обратилась в полицию.