Жители частного сектора в Апрелевке оказались в западне после ливня

Стая уток плавает прямо на приусадебном участке. Но жители этому совсем не рады. Специально птицу у себя на дворе они не разводили. Пернатые просто изучают новые владения. Сразу три улицы частного жилого сектора подмосковной Апрелевки оказались затопленными после проливных дождей.

Когда на столичный регион выпало больше трети месячной нормы осадков. Ливневая канализация не справилась, местный пожарный пруд переполнился, и вода хлынула на участки и даже в дома. Некоторые жители оказались буквально в западне.

Затоплены подвалы, гаражи, беседки. Где-то вода поднялась выше уровня пола. На участках погибли посадки и урожай. Такого бедствия, говорят соседи, не было давно, однако и случай далеко не первый.

В произошедшем жители винят местную администрацию. Якобы те затеяли реконструкцию коллектора, но не предусмотрели ни отведение ливневых вод, ни уроки прошлого.

Представители администрации уверяют – канализационные воды наружу не выходили, а подтопления случились исключительно из-за погодных аномалий. И было бы ещё хуже, если бы накануне дождей они не прочистили давно засорившиеся ливнёвки.

"Воду начали качать. Качать и отсюда, и отсюда. Она пошла обратно. И чтобы освободить эти лотки, естественно, там выкапывались ямы, там чистились эти лотки. За 4 дня выпало за 3 часа больше месячной нормы осадков. То есть качаем до обеда, опять всё заполняется", - пояснил Дмитрий Кожушко, начальник территориального управления Апрелевки.

Основной этап реконструкции канализации по плану приходился на зимний период. В морозы проще копать. Но зимы как таковой не было, и ремонт затянулся.

"На данном участке 750 метров трубопровода, 26 колодцев. 505 метров уже проложено", - сообщил Ярослав Гончар, начальник участка подрядной организации.

Масштабная реконструкция, которая, по мнению местных жителей и нарушила отведение от города воды, была критически необходима. Об этом заявил представитель Наро-Фоминского водоканала. Однако старый коллектор 80-х годов залегает на глубине 11 метров, и над ним уже выросли дома. Поэтому решили строить новый. К ноябрю обещают закончить. А пока же местным жителям придется уповать на то, что небесная канцелярия будет к ним благосклонна и грозовые тучи обойдут Апрелевку стороной.