В Московском зоопарке родились три таджикских винторогих козленка

Самое интересное прямо сейчас - в Московском зоопарке. Там на Турьей горке можно увидеть трёх детёнышей, которые родились у редких таджикских винторогих козлов.

Они только делают первые шаги, нерешительно переступая по камням крохотными ножками. Родители никого не торопят и не подталкивают - терпеливо ждут, пока чадо само решится сделать шаг наверх.

Детёнышей три - мальчик и два близнеца - что редкость для мархуров, как ещё называют этих животных. Пока у них нет таких необычных рогов в виде огромного винта, но это дело времени. Сейчас главное для козлят - научиться скакать по искусственной скале также ловко, как и родители.