НАТО до сих пор не согласовала поставку Киеву военной помощи

Страны НАТО все еще согласовывают военную помощь Украине, включая помощь от США.

В настоящий момент Альянс занимается координацией передачи Киеву новых боеприпасов и артиллерийских припасов, пишет агентство Associated Press (AP). Отдельным пунктом идет рассмотрение помощи от США, которая ранее была приостановлена.

Ранее президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленский заверил его в готовности предоставить Киеву максимальную военную помощь. Она будет передан транзитом через страны НАТО и составил миллиарды долларов.

В Москве считают, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт.