Российские бойцы освободили Новоторецкое в зоне СВО

Подразделения группировки войск "Центр" активными действиями освободили населенный пункт Новоторецкое в ДНР, сообщается в официальном телеграм-канале Минобороны.

Также представлена свежая сводка. В частности, группировка "Север" улучшила свое тактическое положение. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Бойцы "Запада" улучшили положение по переднему краю. Войска группы "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. А их коллеги из подразделения "Днепр" успешно справляются с поставленными боевыми задачами.

Напомним, что в ночь на 21 июля ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования. Использовались, в частности, аэробаллистические гиперзвуковые ракеты "Кинжал", а также ударные беспилотные летательные аппараты. Целями удара стали предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов.

Минобороны России регулярно отчитывается о взятии новых населенных пунктов в зоне спецоперации. До этого наши бойцы взяли населенный пункт Маяк в ДНР и населенный пункт Малиновка в Запорожской области.