В Кремле прокомментировали подготовку к третьему раунду переговоров в Стамбуле

Проекты меморандумов по урегулированию будут обсуждать в числе других вопросов делегации России и Украины в Стамбуле. О подготовке к третьему раунду переговоров рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков отметил, что тема переговоров достаточно сложная. Он напомнил, что проектами меморандумов российская и украинская делегации обменялись во время второго раунда. Представитель Кремля выразил надежду, что третий раунд переговоров состоится на этой неделе.

Песков подчеркнул, что Москва в вопросе украинского урегулирования намерена обеспечивать свои интересы. При этом Кремль не разделяет скепсиса относительно результативности прошлых раундов переговоров. Темы обсуждаются настолько сложные, что даже договоренность об обменах или о возвращении тел погибших — это уже результативность, приводит слова Пескова РИА Новости.