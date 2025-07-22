Трамп принял решение о выходе США из ЮНЕСКО

Решение о выходе Соединенных Штатов из ЮНЕСКО принял американский президент Дональд Трамп. Побудившие лидера Штатов к такому шагу причины назвала газете New York Post заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли.

Как выяснилось, с точки зрения Белого дома ЮНЕСКО поддерживает культурные и социальные инициативы, вызывающие разногласия. Трамп считает, что они полностью противоречат разумной политике, за которую американцы голосовали в ноябре.

Издание упоминает, в числе прочих, такие инициативы ЮНЕСКО, как публикация "инструментария по борьбе с расизмом" в 2023 году. Документ призывал государства-члены принять "антирасистскую" политику и принять участие в "гонке к вершине" социальной справедливости. Инициатива “MEN'talities” продвигала идею гендерного равенства.