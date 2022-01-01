Невеста-студентка оказалась в разы богаче Григория Лепса

В Сети ходят слухи о том, что скоро должна состояться свадьба Григория Лепса, которому на днях исполнилось 63 года, и его юной избранницы, 19-летней Авроры Кибы. Сами влюбленные не комментируют эту информацию. В настоящее время пара проводит отдых в Черногории. Говорят, шикарный отпуск влетел артисту в копеечку.

Однако на своей возлюбленной Григорий Лепс не привык экономить. А Аврора Киба с пеленок растет в роскоши. Как утверждает SHOT, юная избранница в разы богаче популярного исполнителя. В то время, как сразу несколько компаний, принадлежащих Лепсу, несут значительные убытки, материальное положение Авроры Кибы только укрепляется.

Лишь продюсерский центр Лепса пока приносит стабильный доход более семи миллионов рублей в год. К тому же, после 2022 года заграничные счета певца, на которых якобы скопилось порядка 1,5 миллиардов рублей, были заморожены.

Даже в плане недвижимости Киба "уделала" немолодого возлюбленного. За Лепсом числится квартира в районе Москва-сити и особняк на Новой Риге. А вот у матери Авроры минимум три элитных квартиры в столице, несколько квартир в обычных домах, а также, предположительно, имеется особняк на Рублевке и вилла на одном из итальянских курортов.

После смерти мужа мать невесты артиста владеет бизнесом, который приносит более 30 миллионов рублей в год. Бонусом идет доля в компании по мойке авто в элитном ЖК Москвы (это еще дополнительные пять миллионов рублей ежегодно).