Танцевавших у здания ФСБ израильтян задержали в Петербурге

Полиция в Санкт-Петербурге задержала компанию из граждан США и Израиля. Повод стало неадекватное, с точки зрения полицейских, поведение группы возле здания регионального управления УФСБ.

По данным местных СМИ, двое граждан США, турист из Израиля и житель Петербурга возвращались из Большой хоральной синагоги. По пути они решили сфотографироваться и станцевать на фоне здания УФСБ по Петербургу и Ленобласти на Литейном проспекте.

Дежурный спецслужбы устроенного в фойе здания представления не оценил и сообщил о нем в полицию. Четыре человека были доставлены в отделение для разбирательства и помещены в камеру. В отношении задержанных составлены протоколы о мелком хулиганстве, передает РИА Новости.