Путин встретился с министром юстиции Чуйченко

Международный юридический форум, который прошел в Санкт-Петербурге, завоевал статус ведущей мировой площадки в области юриспруденции. Об этом сегодня доложил Владимиру Путину глава профильного ведомства Константин Чуйченко на рабочей встрече в Кремле.

По его словам, участие в форуме в северной столице приняли министры юстиции, руководители судебных систем, генпрокуроры разных стран и президент Интерпола. Другой темой разговора стала адвокатура. Это один из важнейших институтов гражданского общества. Палаты созданы во всех регионах, в том числе новых. Специалисты дают бесплатные консультации. Только за прошлый год их оказано 155 тысяч.