В Москве простились с Юрием Карой. Как это было

В Москве сегодня простились с заслуженным деятелем искусств Юрием Карой. Церемония прошла в большом траурном зале ЦКБ №1. В последний путь режиссера пришли проводить близкие, друзья, коллеги и поклонники.

Слова соболезнования направили президент Владимир Путин и мэр Сергей Собянин. Картины мастера любили миллионы советских и российских зрителей. Первый успех ему принесла дипломная работа - экранизация повести Бориса Васильева "Завтра была война".

В фильмографии Кары такие ленты, как "Воры в законе", "Мастер и Маргарита", "Королёв". Большинство картин он снимал по собственным сценариям. Появлялся в эпизодических ролях, занимался продюсерской деятельностью, преподавал.

Из жизни ушел в возрасте 70 лет. Похоронят режиссера на Троекуровском кладбище.