МИД Польши призвал поляков покинуть Россию

Граждан Польши призвали покинуть Россию. Заявлении опубликовано на официальном сайте польского МИД. Ведомство рекомендует пребывающим на российской территории полякам вернуться на родину – если ситуация в жизни, в семье либо на работе не требует оставаться в этой стране.

Ранее Варшава выступила с требованием сократить российское дипломатическое присутствие в Польше. Глава внешнеполитического ведомства Радослав Сикорский в мае заявил, что принял решение о закрытии генерального консульства России в Кракове.

В ответ Россия отозвала в июле согласие на функционирование генконсульства Польши в Калининграде. В МИД подчеркнули, что этот шаг вызван необоснованными и враждебными действиями польской стороны - сокращении под надуманным предлогом российского консульского присутствия на территории республики.