Госдума приняла закон о штрафах за поиск в интернете экстремистских материалов

Госдума сегодня приняла в третьем окончательном чтении закон о штрафах за поиск в интернете экстремистских материалов. Наказание вводится за умышленное получение доступа к сведениям, опубликованным в федеральном списке запрещенных ресурсов.

Ответственность повлечет и ряд других нарушений. Среди них - реклама VPN и аналогичных средств, с помощью которых можно подключиться к порталам, подпадающим под ограничения.

Будет караться и незаконная передача физическими и юридическими лицами своих абонентских номеров и данных для входа в интернет-ресурсы другим людям.