Анна Хилькевич раскрыла тайну: родители не приняли ее избранника

Анна Хилькевич счастлива во втором браке. От избранника Артура Волкова популярная актриса родила дочек Арианну, Анну-Марию и Оливию. Младшей еще нет и года, однако Хилькевич уже вовсю работает. Недавно артистка приняла участие в съемках нового выпуска программы "Вкусно с Анфисой Чеховой".

Во время готовки звезда комедийного сериала "Универ. Новая общага" рассказала о встрече с будущим мужем. По словам Хилькевич, они пересеклись на светофоре, когда оба спешили по делам. Изначально, подчеркнула актриса, она общалась с другом Артура, но позднее обратила внимание именно на него самого.

Также Хилькевич призналась, что родители не приняли ее избранника. Артуру Волкову понадобилось порядка двух лет, чтобы завоевать их доверие. Анна объяснила, что конкретно не понравилось ее близким:

"Он не был каким-то невероятным олигархом, а просто классным перспективным парнем. Еще он не рассказывал много о себе, был немного скрытным. Родители подумали, что он может обмануть".

Актриса не скрывает, что в супружестве не раз переживала кризисы и сложные моменты, однако и ей и ее супругу удалось сохранить семью.