Володин допустил изменение закона о поиске экстремистских материалов сразу после его принятия

Государственная дума приняла во вторник, 22 июля, в третьем чтении законопроект, устанавливающий штрафы за целенаправленный поиск запрещенных в России материалов.

Согласно принятым поправкам, умышленный поиск в интернете заведомо экстремистских материалов, включенных в соответствующий список, а также получение доступа к ним, в том числе с использованием VPN, наказывается штрафом для граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

Председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин, которого цитирует "Интерфакс", предложил в рамках правоприменительной практики понаблюдать за тем, как будут работать нормы закона. При этом если будет выявлено, что "нормы несовершенны, требуют корректировки — к этому вопросу будем возвращаться".

Вместе с тем спикер Госдумы напомнил, что мы живем в сложных условиях — это "время не только вызовов, но и время военных действий", требующее надлежащих мер, поэтому "решения принимаются адекватно этой ситуации".

Руководитель Минцифры Максут Шадаев, которого специально пригласили в Госдуму для разъяснения нашумевших поправок, заверил, что они дают возможность "балансировать", то есть "с одной стороны — не допустить дальнейшего распространения экстремистских материалов, с другой стороны — не принимать решение о блокировке больших западных платформ пока".

Шадаев заверил, что в результате принятия этого законопроекта "рядовые пользователи не пострадают".