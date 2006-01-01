Российский лидер Владимир Путин демонстрирует непоколебимость в своей позиции по Украине на протяжении всей специальной военной операции. Такое заявление сделал бывший министр обороны США (2006–2011 годы) и экс-директор Центрального разведывательного управления (1991–1993 годы) Роберт Гейтс.

Американский политик высказал свое мнение о том, что делает сегодняшний день одним из "наиболее опасных" периодов в истории, в подкасте Big Take, запись которого опубликована агентством Bloomberg.

Экс-шеф Пентагона обвинил президента России в имперских амбициях, заявив, что "Владимир Путин считает своим личным предназначением воссоздание Российской империи". При этом "какая Российская империя без Украины".

Цели российского лидера, по утверждению Гейтса, не изменились с первого дня спецоперации, подразумевая под этим включение новых регионов в состав России, "разоружение Украины и пророссийское правительство в Киеве", а также запрет принятия Украины в НАТО и ЕС.

Также американский политик заявил, что в намерении достичь этих целей Владимир Путин "ни разу не дрогнул с самого начала и готов заплатить любую цену".

Российские власти неоднократно подчеркивали, что цели спецоперации будут достигнуты — предпочтительно сделать это дипломатическим путем, но при нежелании второй стороны договариваться Россия продолжит СВО до победного конца.

Политолог Дмитрий Орлов отмечал, что повлиять на позицию Москвы не удается и Вашингтону, несмотря на все старания и обещания президента США Дональда Трампа быстро положить конец боям на Украине. Не помогают даже угрозы американского лидера. У России есть "достаточно уважительная и сдержанная позиция по отношению к Трампу, но свои цели, свои ценности, свои интересы, которые есть и которые будут достигаться".