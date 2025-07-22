В США спрогнозировали реакцию Путина на гнев Трампа

Жесткая риторика и гнев американского лидера Дональда Трампа не беспокоит президента России. Владимир Путин знает: есть предел тому, что Трамп собирается делать. И в этом российский лидер прав, заявила бывший директор по России в Совете национальной безопасности США, ныне советник по вопросам обороны Великобритании Фиона Хилл.

Хилл занималась политикой в отношении России в Совете национальной безопасности во время первого президентского срока Трампа. Она также занимала этот пост при Джордже Буше и Бараке Обаме. Сейчас Путин довольно уверен в себе - особенно учитывая хаос в Соединенных Штатах и то, что США подрывают свою собственную безопасность, приводит мнение Хилл The New York Times.

Трамп ранее заявил, что недоволен действиями России. Американский лидер пригрозил Москве 100-процентными тарифами. По его словам, он дал России 50 дней, в течение которых должно быть достигнуто мирное урегулирование конфликта на Украине.