Обломки дрона упали возле "Планеты обезьян"

В районе кинопарка "Москино" в Новой Москве упали обломки дрона ВСУ. ЧП произошло в Краснопахорском районе, передает Telegram-канал Mash.

По данным канала, фрагмент беспилотного летательного аппарата нашли в 500 метрах от съемочной площадки в зоопарке "Планета обезьян". Обломок оказался с закрепленной на нем пластиковой взрывчаткой, облепленной шариками от подшипников.

Зоопарк был экстренно эвакуирован, сотрудники вызвали саперов. Фрагмент дрона упал за забором "Москино", так что установленные декорации не пострадали.