Главком ВСУ отправил родителей в Москву на лечение

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский отправил своих престарелых родителей в Московский регион на лечение и реабилитацию.

Как пишет Telegram-канал SHOT, 86-летний отец Сырского борется с заболеванием головного мозга, обострившимся после коронавируса. Станислав Прокофьевич лечился во Владимире, где живет с супругой. Но потребовалось более серьезное лечение.

Главком ВСУ оплатил отцу лечение и реабилитацию, переведя в Россию на эти нужды около миллиона рублей. Станислав Прокофьевич размещен в лечебном учреждении в отдельной палате с сопровождающей его женой.

SHOT подчеркивает, что отец главкома ВСУ практически не общается с сыном — после начала спецоперации Сырский-старший и его жена поддержали Россию, в частности, они регулярно участвовали в шествии "Бессмертного полка".

Ранее приемный сын главнокомандующего ВСУ Иван рассказал, что хотел бы получить российское гражданство. Как отметил пасынок Сырского, у него уже есть паспорта Украины и Австралии, причем "от украинского, к сожалению, невозможно отказаться", так что "это как клеймо".