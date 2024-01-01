Россия обогнала Германию по объему производства пива

Россия вытеснила Германию с пятого места в мире по объемам производства пива. Об этом свидетельствует ежегодный отчет крупнейшего немецкого производителя хмеля BarthHaas.

Как пишет Handelsblatt, производство пива в России выросло примерно на 9%, до 9,1 миллиарда литров. В Германии же этот показатель упал на 1%, до 8,4 миллиардов литров.

В топ-5 по объемам производства пива также входят Китай (34 миллиарда литров), США (18 миллиардов), Бразилия (14,7 миллиарда), Мексика (14,5 миллиарда).

Ранее уже отмечалось, что Германии грозит дефицит пива. Число пивоварен в стране с 2020 года сократилось примерно на 5%, до 1459. Продажи пива в Германии продолжили снижаться в 2024 году, даже несмотря на то, что страна принимала чемпионат Европы по футболу.

Между тем в России резко выросло число баров и рюмочных — за 2024 год показатель увеличился почти на четверть за счет открытия новых рюмочных и развития заведений с локальным алкоголем. Как оказалось, предпринимателям открывать бары, пабы и рюмочные выгодно из-за более высокой, чем в классическом общепите, маржинальности.