"Как тебе жить и отдыхать за счет жены? Нравится?": припертый к стенке Сердюков разразился потоком ругательств

Третий муж Ксении Бородиной уступает ей по уровню дохода. Звезда "Дома-2" зарабатывает в разы больше своего мужчины, но уверена, что он с ней не из-за денег. Поклонники ведущей придерживаются другого мнения.

Не раз уже Ксения публично говорила, что Николай Сердюков зарабатывает прилично, и его доход превышает два миллиона рублей в месяц. Но заверения Бородиной на народ не действуют, каждый день Коля получает мерзкие сообщения от хейтеров.

"Как тебе жить и отдыхать за счет жены? Нравится?" — в очередной раз приперли Сердюкова к стенке.

Обычно блогер не реагирует на подобные выпады. Но этот раз он не смог сдержаться и разразился потоком ругательств. "У вас, голубчик, тяжелый случай. Вы тупой человек!" — заявил Николай.

Бородина буквально на днях просила всех неравнодушных оставить уже в покое ее и ее семью. По словам Ксении, ее мужчина зарабатывает гораздо больше, чем большинство россиян. "Если вам в нас что-то не нравится, то это исключительно ваши половые трудности и проблемы ваших отношений с мужьями, женихами, любовниками. Альфонсы — это ваши болячки, страхи, фантазии и больная психика", — негодовала телезвезда.

Напомним, в июне Ксения и Николай сыграли свадьбу. После похода в загс они отправились в Турцию, где провели медовый месяц, а позже Бородина решила еще раз отдохнуть на море, но уже всей семьей — с мамой и детьми.