Полицейских в трех регионах задержали за слив оперданных Telegram-каналам

Оперативники ГУСБ МВД России пресекли незаконную деятельность нескольких сотрудников территориальных подразделений ОВД — они передавали третьим лицам информацию, ставшую им известной в рамках исполнения служебных обязанностей.

Как рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале, задержаны сотрудники территориальных подразделений, находящихся в подчинении УМВД России по Белгородской области, ГУ МВД России по Краснодарскому и Красноярскому краям.

Адвокат Алексей Михальчик заявил РИА Новости, что задержаны пять сотрудников Telegram-канала Baza, включая главного редактора Глеба Трифонова. Процессуальный статус задержанного главреда Трифонова неизвестен. Чуть позже юрист уточнил, что двоих задержанных отпустили, а к остальным допустили защитника.

Тем временем администратору оппозиционного Telegram-сообщества в Нижегородской области дали 11 лет лишения свободы за публикацию призывов воевать на стороне Вооруженных сил Украины. Также мужчина выкладывал в Telegram материалы, оправдывающие террористическую деятельность киевского режима.

В Ярославской и Свердловской областях задержали пособников украинских кол-центров. В Федеральной службе безопасности рассказали, что задержанные администрировали устройства, предназначенные для одновременной работы большого количества SIM-карт. Похищенные деньги направлялись на нужды ВСУ.