В Кремле заверили в отсутствии планов блокировки иностранных мессенджеров

Российские власти не планируют блокировать иностранные мессенджеры. В этом заверил во вторник, 22 июля, заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин.

Как подчеркнул Орешкин, "есть определенные требования с точки зрения регистрации, с точки зрения предотвращения мошеннических действий, преступлений с использованием тех или иных телекоммуникационных сервисов и ресурсов".

Интернет-сервисы — и российские, и зарубежные российские — могут и дальше работать в России, заверил замглавы администрации президента. Он пояснил, что "если они соответствующие всем этим требованиям, с ними происходить ничего не будет".

Также Орешкин подчеркнул, что "нет у властей никогда такого желания все запретить, потому что это приведет к негативным последствиям", сообщает ТАСС.

Ранее первый заместитель председателя думского комитета по информационной политике Антон Горелкин предупредил, что WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) "с очень большой долей вероятности попадет в список ПО из недружественных стран, подлежащего ограничениям".

До того создатель Telegram Павел Дуров заверил, что никаких планов по уходу из России у руководства мессенджера нет. При этом предприниматель утверждал, что в отношении Telegram ведется "целенаправленная кампания по дискредитации".