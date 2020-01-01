"Роснефть" подвела итоги полевых исследований белого медведя

В Арктике реализуется самая масштабная с советских времён комплексная программа по изучению биоразнообразия. Проект "Тамура" рассчитан на 4 года. За это время ученые и эксперты в ходе экспедиций проведут учёт популяции белых медведей, северных оленей, ценных видов рыб и птиц. А полученные данные помогут оценить состояние арктических экосистем и разработать эффективные меры по их сохранению.

Во льдах Карского моря живёт белый медведь карской субпопуляции. Еще пять лет назад о нем почти ничего не было известно, а теперь он главный герой большого экологического проекта "Тамура", который проводит компания "Роснефть".

"У нас в России четыре субпопуляции белого медведя: баренцево-морская, карская, лаптевская и чукотско-аляскинская. Если по чукотско-аляскинской мы знаем, что численность его составляет порядка трех тысяч особей. Ему там достаточно хорошо. По баренцево-морской ситуация немножко не такая радужная, но мы более менее знаем его численность. С лаптевской мы работаем. По карской было неизвестно ничего", - рассказывает Ольга Кревер, Заместитель директора, ФГБУ "Росзаповедцентр" Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

Карских медведей признали отдельной группой лишь в 2020-м. Это самая малочисленная популяция белых медведей в России. За три экспедиции в этом году ученые лично насчитали около 50 особей и сделали 170000 фотографий. Их теперь анализирует искусственный интеллект, чтобы ни одно животное не ускользнуло из виду. На некоторых косолапых даже повесили GPS-метки. Раньше таким образом удавалось отслеживать только медведиц, но в последней экспедиции смогли подобраться и к самцам. Отслеживание помогает понять, как таяние льдов - охотничьих угодий медведей - влияет на их жизнь.

"В этом году мы наблюдали просто аномальную, катастрофическую ситуацию для белого медведя. Когда лед не просто раньше времени стал настаивать, а преобладают южные ветры, отогнали лед от припая Пространство открытой воды, которое образовалось, медведи уже не могут его преодолеть", - сетует Илья Мордвинцев, кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова РАН.

Проект "Тамура" изучает всю цепочку жизни хищника, в том числе и его соседей. В экспедиции насчитали еще 616 тюленей, 23 моржа, 77 белух и даже 60 видов редких птиц. Ведь чтобы сохранить Арктику, важно вникнуть во все подробности ее жизни.